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В Маньчжурии территорию будущего сквера расчистили от мусора

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На улице Ново-Казанской в пензенской Маньчжурии территорию вблизи детского сада № 57 «Матрешка» расчистили от мусора.

В Маньчжурии территорию будущего сквера расчистили от мусора

Один из местных жителей пожаловался на свалку в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку по обращению и установила, что участок рядом с дошкольным учреждением действительно захламлен бытовыми отходами, пластиком, полиэтиленом, бутылками.

«В нарушение требований закона администрация Железнодорожного района меры по ликвидации отходов не принимала. В связи с этим прокуратура внесла главе администрации представление», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В Маньчжурии территорию будущего сквера расчистили от мусора

После вмешательства мусор и сухая растительность наконец исчезли.

Ранее стало известно, что на территории между домами № 8 и 14 на улице Ново-Казанской и детским садом № 57 вскоре появится сквер. На его обустройство из муниципального бюджета решено выделить 5 млн рублей.

«В настоящее время на данном участке - пустырь, на котором постоянно скапливается бытовой мусор. Регулярные субботники ситуацию практически не меняют», - констатировали в администрации Пензы.

В планах - озеленение, обустройство прогулочных зон и парковочных мест, установка малых архитектурных форм.

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Источник — фото областной прокуратуры
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