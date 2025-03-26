В Бессоновском районе птицефабрика загрязняет реку опасными веществами

26.03.2025 | 18:20

В Пензенской области выявлено еще одно предприятие, наносящее вред окружающей среде. Это АО «Васильевская птицефабрика», расположенное в Бессоновском районе.

Фабрика сбрасывает в реку Отвель сточные воды, в которых превышены нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что запрещено Водным кодексом РФ.

«Данные превышения свидетельствуют о недостаточной эффективности очистки стоков и указывают на ненадлежащее состояние очистных сооружений», - пояснили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Кроме того, во время проверки зафиксировали нарушение объема сбросов: в IV квартале 2024 года птицефабрика слила в реку 120,949 тыс. кубометров жидкости, что больше показателей, установленных при предоставлении водного объекта в пользование.

Предприятие призвали немедленно устранить нарушения.

Аналогичная ситуация наблюдается в Мокшане, где ООО «Очистные сооружения» сбрасывает загрязняющие вещества в реку Мокшу, и Заречном, где ООО «ЭнергоПромРесурс» наносит вред экосистеме ручья Пяша (бассейн Суры).