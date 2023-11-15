С мэрии Пензы требуют полмиллиона рублей за свалку на одной из улиц

15.11.2023 | 16:01

Администрация Пензы должна выплатить более полумиллиона рублей в качестве возмещения ущерба, нанесенного почвам из-за несанкционированной свалки на улице Ермака.

Соответствующую претензию по итогам выездного обследования в мэрию направил Росприроднадзор.

Проверка проводилась межрегиональным управлением по Саратовской и Пензенской областям между домами № 16 и 20 по обращению местных жителей. Все изложенные ими доводы подтвердились.

«Отходы накапливаются по 2 участкам на почве. Площадь 1-го участка несанкционированной свалки составляет 35 квадратных метров, площадь 2-го участка несанкционированной свалки составляет 872 квадратных метра», - уточнили в Росприроднадзоре.

Специалисты отобрали пробы отходов для определения класса опасности и морфологического состава. Оказалось, что они относятся к IV классу (малоопасные).

«Данный неразграниченный земельный участок находится в ведении администрации города Пензы. Размер вреда, причиненного почвам, составил 523 тыс. 792 рубля», - добавили в межрегиональном управлении.

Мэрию попросили возместить вред в добровольном порядке.