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Происшествия

В Никольском районе 3 дня тушили горевшую свалку

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В селе Зеленодольском Никольского района пожарные три дня - с 2 по 4 мая - тушили неэксплуатируемую свалку бытовых отходов.

В Никольском районе 3 дня тушили горевшую свалку

Сообщение о пожаре поступило 2 мая в 20:54. На ликвидацию возгорания выехали сотрудники пожарно-спасательных частей № 51 и 58.

В Никольском районе 3 дня тушили горевшую свалку

Утром 3 мая к тушению присоединилась ПСЧ № 50.

В Никольском районе 3 дня тушили горевшую свалку

«4 мая основные очаги горения были потушены», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

В Никольском районе 3 дня тушили горевшую свалку

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, по состоянию на 5 мая площадь пожара составила 900 кв. м.

21 апреля у поселка 10-я Артель Бессоновского района загорелась сухая трава. К тушению пламени привлекли 46 человек и 8 единиц техники, огонь прошел площадь 15 га.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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