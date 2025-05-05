В Никольском районе 3 дня тушили горевшую свалку

05.05.2025 | 10:50

В селе Зеленодольском Никольского района пожарные три дня - с 2 по 4 мая - тушили неэксплуатируемую свалку бытовых отходов.

Сообщение о пожаре поступило 2 мая в 20:54. На ликвидацию возгорания выехали сотрудники пожарно-спасательных частей № 51 и 58.

Утром 3 мая к тушению присоединилась ПСЧ № 50.

«4 мая основные очаги горения были потушены», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, по состоянию на 5 мая площадь пожара составила 900 кв. м.

21 апреля у поселка 10-я Артель Бессоновского района загорелась сухая трава. К тушению пламени привлекли 46 человек и 8 единиц техники, огонь прошел площадь 15 га.