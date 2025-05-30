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Общество

Тлеющая свалка: изучены пробы воздуха в селе Зеленодольском

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Жители села Зеленодольского Никольского района бьют тревогу: из-за задымления, вызванного пожарами на свалке, им нечем дышать.

По обращениям граждан региональное управление Роспотребнадзора организовало мониторинг качества атмосферного воздуха.

Специалисты выехали на место и взяли пробы на территории ближайшей жилой застройки, чтобы проверить их на содержание загрязняющих веществ.

«Согласно результатам лабораторных исследований, концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения», - сообщили в ведомстве.

Тем не менее ситуация остается на контроле управления.

Несанкционированная свалка бытовых отходов, расположенная в 1,5 км от Зеленодольского и в 5 км от Никольска, впервые загорелась 2 мая. По данным районной администрации, это был поджог. 13-го числа мусор вспыхнул вновь, пламя охватило территорию в 1 000 кв. м. С тех пор там наблюдаются очаги тления.

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Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
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