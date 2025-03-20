У «Ленты», сбрасывающей сточные воды в Безымянный, нашли нарушение

20.03.2025 | 19:31

Росприроднадзор выявил нарушения норм охраны водных объектов со стороны ООО «Лента» в Пензе.

«Лента» эксплуатирует объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. Согласно Решению о предоставлении водного объекта в пользование, компания осуществляет сброс сточных вод в ручей Безымянный», - пояснили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

По закону «Лента» должна отчитываться об учете объема забора водных ресурсов, объема сброса сточных вод, а также их качества.

Однако организация не предоставила документ в установленные сроки.

«В связи с вышеизложенным ведомством было объявлено ООО «Лента» предостережение о необходимости соблюдения экологических норм и правил ведения учета», - сообщили в Росприроднадзоре.