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Общество

В Пензе при ликвидации свалок нарушался закон о защите конкуренции

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Администрация Октябрьского района Пензы нарушила антимонопольное законодательство при организации работ по ликвидации свалок. К такому выводу пришло региональное УФАС РФ, изучившее жалобу, которая поступила в управление.

Администрация заключила договоры с единственным поставщиком - МУП по очистке города (после реорганизации - ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города»), хотя рынок оказания подобных услуг широк.

«Объективных причин, в силу которых не проводились конкурентные процедуры, не установлено. В результате не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка, что привело (могло привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», - констатировали в УФАС.

В действиях районной администрации усмотрели нарушение части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Органу местного самоуправления выдали предупреждение о необходимости «прекратить указанное нарушение и принять меры по устранению его причин и условий».

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