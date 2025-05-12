Свалка на иссинской земле обернулась ущербом в 363 млн рублей

12.05.2025 | 20:12

В Пензенской области хотят наказать предпринимателя за загрязнение земли, принадлежащей администрации Иссинского района.

Участок был передан в аренду с условием, что экологическая обстановка не изменится. Кроме того, предприниматель должен был благоустроить территорию.

Проверка, проведенная Росприроднадзором по Саратовской и Пензенской областям, показала: арендатор нарушил условия. На участке обнаружили несанкционированную свалку, что привело к загрязнению почвы.

«Рассчитанный ущерб окружающей среде составил 363 млн 513 тыс. 150 рублей», - сообщили в ведомстве.

Росприроднадзор направил иск в Ленинский районный суд Пензы, требуя взыскать с предпринимателя эту сумму.