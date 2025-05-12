Свалка на иссинской земле обернулась ущербом в 363 млн рублей

В Пензенской области хотят наказать предпринимателя за загрязнение земли, принадлежащей администрации Иссинского района.
Участок был передан в аренду с условием, что экологическая обстановка не изменится. Кроме того, предприниматель должен был благоустроить территорию.
Проверка, проведенная Росприроднадзором по Саратовской и Пензенской областям, показала: арендатор нарушил условия. На участке обнаружили несанкционированную свалку, что привело к загрязнению почвы.
«Рассчитанный ущерб окружающей среде составил 363 млн 513 тыс. 150 рублей», - сообщили в ведомстве.
Росприроднадзор направил иск в Ленинский районный суд Пензы, требуя взыскать с предпринимателя эту сумму.
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