Происшествия

Пожар на свалке: прокуратура оценит законность складирования отходов

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Прокуратура Никольского района проводит проверку по факту возгорания твердых коммунальных отходов вблизи села Зеленодольского, которое случилось во вторник, 13 мая.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, пламя охватило площадь в 1 000 кв. м. Территория опахана, угроза распространения огня устранена.

Прокуратура оценит, насколько ответственные лица соблюдали природоохранное законодательство при обращении с отходами.

«Будет проверена законность складирования ТКО на земельном участке, а также полнота и своевременность действий лиц, ответственных за пресечение и ликвидацию пожара», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Источник — видео «Пенза новости»
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