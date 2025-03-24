В Мокшане в реку Мокшу сбрасывают загрязняющие вещества

В Мокшане предприятие, цель которого - предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, загрязняет реку Мокшу.
Нарушение выявили специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.
Как оказалось, ООО «Очистные сооружения», работающее на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, превышает нормативы допустимого сброса стоков по ряду загрязняющих веществ.
Это означает, что сточные воды очищаются плохо, и свидетельствует о ненадлежащем состоянии сооружений, которые не справляются со своей основной функцией.
От предприятия потребовали немедленно устранить нарушения, сообщили в Росприроднадзоре в понедельник, 24 марта.
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