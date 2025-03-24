В Мокшане в реку Мокшу сбрасывают загрязняющие вещества

24.03.2025 | 11:03

В Мокшане предприятие, цель которого - предотвращать негативное воздействие на окружающую среду, загрязняет реку Мокшу.

Нарушение выявили специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Как оказалось, ООО «Очистные сооружения», работающее на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, превышает нормативы допустимого сброса стоков по ряду загрязняющих веществ.

Это означает, что сточные воды очищаются плохо, и свидетельствует о ненадлежащем состоянии сооружений, которые не справляются со своей основной функцией.

От предприятия потребовали немедленно устранить нарушения, сообщили в Росприроднадзоре в понедельник, 24 марта.