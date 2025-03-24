В Пяшу попадают опасные для здоровья пензенцев вещества

24.03.2025 | 17:55

В Пензенской области в деятельности предприятий продолжают выявлять нарушения, связанные с загрязнением водоемов.

Так, экологические нормы проигнорировало ООО «ЭнергоПромРесурс», расположенное в Заречном и эксплуатирующее водопроводные и канализационные очистные сооружения.

В сточных водах, которые попадают в ручей Пяша (бассейн Суры), превышаются нормативы допустимого сброса вредных веществ, опасных для здоровья человека.

Это угрожает экосистеме, свидетельствует о недостаточной эффективности очистки жидкости, указывает на то, что объект находится в ненадлежащем состоянии, а значит, его эксплуатация противоречит требованиям Водного кодекса РФ.

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям объявило ООО «ЭнергоПромРесурс» предостережение и призвало немедленно устранить все нарушения, сообщили в ведомстве.

Аналогичная ситуация наблюдается в Мокшане, где ООО «Очистные сооружения» сбрасывает загрязняющие вещества в реку Мокшу.