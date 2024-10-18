В Пензенской области предложили на 3 рубля повысить взнос на капремонт

18.10.2024 | 11:54

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области предлагает увеличить взнос на 3 рубля за 1 кв. м. Таким образом, платеж с 9,5 рубля вырастет до 12,5, а общая сумма в квитанции повысится в среднем на 120 рублей.

Необходимость такой меры в фонде обосновали тем, что тариф не менялся на протяжении 4 лет, в последний раз взнос поднимали в конце 2020 года - с 7,5 рубля до 9,5. Между тем экономически обоснованный размер минимального взноса на капремонт для региона - 17,25 рубля за 1 кв. м.

«Эти средства имеют целевое назначение и направляются на оплату таких масштабных работ, как ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, замена лифтов. Индексация взносов позволит не сдвигать сроки проведения ремонта в домах и в полном объеме выполнять все заявленные виды работ», - сообщается на официальном сайте фонда.

Также подчеркивается, что благодаря увеличению взноса можно будет догнать инфляцию и ремонтировать больше домов.

Стоит отметить, что это лишь предложение. Решение об увеличении тарифа или сохранении его на прежнем уровне принимает региональное правительство.