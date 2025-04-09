Сетевое издание|18+|Среда|9 апр 2025|22:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе подготовили основание для памятного знака участникам СВО

Печать
Telegram

В Пензе в сквере Воинской доблести, на участке со стороны улицы Володарского, начали готовить площадку для установки памятного знака участникам СВО.

О работах на своих страницах в соцсетях отчитался глава города Олег Денисов. По его словам, подрядчик огородил участок и сделал песчаное основание.

В Пензе подготовили основание для памятного знака участникам СВО

Прилегающую к скульптурной композиции территорию намерены выложить гранитной плиткой. Специалисты установят опоры освещения и обновят газонную траву. Все работы рассчитывают завершить к 12 июня, Дню России.

В Пензе подготовили основание для памятного знака участникам СВО

Ранее стало известно, что на капитальный ремонт части сквера, где появится памятный знак, потратят в общей сложности 15 млн 708 тысяч 840 рублей. Из них 9 млн 205 тысяч 458 будет стоить изготовление скульптурной композиции, посвященной участникам СВО.

«Концепцию будущего объекта обсуждали с ветеранскими организациями, региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и, конечно, участниками специальной военной операции. На постаменте - символ Z, означающий «За Победу», небесный покровитель воинов Георгий Победоносец, георгиевская лента», - описал знак Денисов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото со страницы Олега Денисова во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте