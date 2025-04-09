В Пензе подготовили основание для памятного знака участникам СВО

09.04.2025 | 18:54

В Пензе в сквере Воинской доблести, на участке со стороны улицы Володарского, начали готовить площадку для установки памятного знака участникам СВО.

О работах на своих страницах в соцсетях отчитался глава города Олег Денисов. По его словам, подрядчик огородил участок и сделал песчаное основание.

Прилегающую к скульптурной композиции территорию намерены выложить гранитной плиткой. Специалисты установят опоры освещения и обновят газонную траву. Все работы рассчитывают завершить к 12 июня, Дню России.

Ранее стало известно, что на капитальный ремонт части сквера, где появится памятный знак, потратят в общей сложности 15 млн 708 тысяч 840 рублей. Из них 9 млн 205 тысяч 458 будет стоить изготовление скульптурной композиции, посвященной участникам СВО.

«Концепцию будущего объекта обсуждали с ветеранскими организациями, региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и, конечно, участниками специальной военной операции. На постаменте - символ Z, означающий «За Победу», небесный покровитель воинов Георгий Победоносец, георгиевская лента», - описал знак Денисов.