Общество

В Пензенской области определились с тарифом на капремонт на 2023 год

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Правительство Пензенской области установило минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно постановлению, размер оплаты не изменится, он останется на уровне 2022-го: 9 рублей 50 копеек за квадратный метр.

В соответствии с жилищным кодексом тариф на капремонт устанавливается ежегодно. В Пензенской области его подняли в конце 2020-го, размер взноса увеличился с 7 рублей 50 копеек до 9 рублей 50 копеек.

В 2021 году подрядчики столкнулись с резким ростом цен на стройматериалы, горючее. Не улучшилось положение и в 2022-м.

Напомним, в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту входит ремонт крыши, фасада (требующего и не требующего утепления), фундамента, внутридомовых инженерных систем, лифтов (или их замена).

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