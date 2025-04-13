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Общество

Пензенцам нужны пандусы на Тропе здоровья

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В проекте капитального ремонта Тропы здоровья в Пензе не предусмотрена установка пандусов, но горожанам конструкции нужны.

Тему на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» затронула пензячка Валентина П. «Просьба: пусть установят пандусы для колясок нашим мамочкам. Там высокие спуски, по травке небезопасно малышей скатывать на Тропу здоровья в парке Белинского!» - написала женщина.

Ей ответил представитель управления капитального строительства города.

«В рамках капитального ремонта Тропы здоровья устройство пандусов не предусмотрено проектом», - сообщил он.

Горожанка попросила установить пандусы после приема работ.

«Такое возможно. Важно же думать о тех, кто чаще будет ходить по Тропе здоровья! А это мамочки с колясками!» - высказалась она.

Ранее сообщалось, что на Тропе установят лестницу, которая позволит пешеходам подняться на улицу Пацаева в районе телевизионной вышки, - металлическую, с поручнями. Еще конструкция соединит пешеходную зону с парком Белинского.

Кроме того, решено обследовать и отремонтировать лестницу на Красной - на участке от дома № 74 до пересечения с улицей Кураева. На этом спуске как раз завершается прогулочный маршрут Тропы здоровья.

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