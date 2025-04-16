В пензенском сквере залили плиту под знак в честь бойцов СВО

16.04.2025 | 14:49

В Пензе продолжается капитальный ремонт части сквера Воинской доблести в границах улиц Володарского и Максима Горького, где установят памятный знак в честь бойцов СВО.

«На данный момент уже уложено щебеночное основание. Сейчас специалисты подрядной организации ведут работы по подготовке к устройству армированной железобетонной плиты, которая станет основой для будущего покрытия из брусчатки», - рассказали в управлении капстроительства.

В выходные была залита бетонная плита под гранитный постамент бронзового памятника. Все работы должны завершиться до 10 июня.

Капремонт стартовал в начале апреля. На работы выделили в общей сложности 15 708 840 рублей, из них на сам знак - 9 205 458.

Основой композиции станут символ Z и образ Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем воинов. Памятный знак планируется открыть 12 июня, когда празднуются День России и День города.