На капремонт Дома молодежи в Пензе планируют потратить 42 млн

В Пензе капитально отремонтируют здание областного многофункционального молодежного центра (Дома молодежи) на улице Кирова, 51. Информация об этом появилась во вторник, 8 апреля, на портале госзакупок.
На работы выделили 42 млн 514 тысяч 637 рублей.
Подрядчику предстоит заменить системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, кровлю, витражи, обустроить крыльцо и отмостку. Предусмотрены также благоустройство и озеленение территории.
Все должно быть выполнено до 30 сентября 2025 года.
Здание, в котором ранее много лет располагалась областная филармония, давно нуждается в ремонте. В 2019 году заявлялось даже о планах реконструировать его, объединив молодежный центр и бизнес-центр с молодежным направлением.
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