На капремонт Дома молодежи в Пензе планируют потратить 42 млн

08.04.2025 | 20:53

В Пензе капитально отремонтируют здание областного многофункционального молодежного центра (Дома молодежи) на улице Кирова, 51. Информация об этом появилась во вторник, 8 апреля, на портале госзакупок.

На работы выделили 42 млн 514 тысяч 637 рублей.

Подрядчику предстоит заменить системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, кровлю, витражи, обустроить крыльцо и отмостку. Предусмотрены также благоустройство и озеленение территории.

Все должно быть выполнено до 30 сентября 2025 года.

Здание, в котором ранее много лет располагалась областная филармония, давно нуждается в ремонте. В 2019 году заявлялось даже о планах реконструировать его, объединив молодежный центр и бизнес-центр с молодежным направлением.