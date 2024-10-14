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Общество

Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 677 тыс. рублей

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С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в понедельник, 14 октября.

Предусмотрено увеличение выплаты на 7,3%.

«Это около 677 тыс. рублей на первого ребенка и почти 894 тыс. на второго, если семья не получила поддержку на первого малыша. Прирост на 46 тыс. и почти 61 тыс. рублей соответственно», - процитировала руководителя пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что с сентября семьи в Пензенской области начали получать остатки материнского капитала в виде единовременной выплаты. Такая возможность есть у тех, кто на сертификате имеет ровно 10 000 рублей и меньше, напомнили в местном отделении Соцфонда.

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области или МФЦ. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а деньги на указанный счет перечислят в течение пяти.

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