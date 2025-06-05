Назван возможный размер материнского капитала в 2026 году

05.06.2025 | 07:56

В 2026 году размер материнского капитала может достичь 738 585,64 рубля на первого ребенка и 976 013,44 - на второго, если за первого не были получены выплаты. Если же это произошло, то размер маткапитала на второго ребенка составит 237 427,80 рубля. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он напомнил, что размер маткапитала ежегодно индексируется государством с учетом уровня инфляции. «В этом году, в частности, с 1 февраля 2025 года сумма семейного капитала была увеличена на 9,5%», - пояснил Игорь Балынин.

Спрогнозированное экономистом увеличение возможно, если инфляция по итогам 2025 года составит 7%, как прогнозирует Банк России.

Если же она будет на уровне 8% (по верхней границе прогноза ЦБ), то размер материнского капитала составит 745 488,31 рубля на первого ребенка и 985 135,06 (239 646,75 в случае получения выплат) - на второго.

Сейчас размер маткапитала составляет 690 266,95 рубля на первенца и 221 895,14 - на второго, если были получены выплаты на первого. Если же семья ранее не получала выплат из капитала, то его размер при рождении второго или последующих детей составляет 912 162,09 рубля.