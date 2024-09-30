Пензенские семьи получают остаток материнского капитала

30.09.2024 | 19:23

На понедельник, 30 сентября, в Пензенской области уже 707 семей получили остатки материнского капитала в виде единовременной выплаты.

Такая возможность есть у тех, кто на сертификате материнского капитала имеет ровно 10 000 рублей и меньше, напомнили в местном отделении Соцфонда.

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области или МФЦ. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а деньги на указанный счет перечислят в течение пяти.

Выплату остатков маткапитала в России начали в сентябре. За то, чтобы семьи могли получить неистраченные деньги, в июле выступил Президент России Владимир Путин.

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что для начала речь может идти о 10 000 рублей, а потом можно будет сделать и другие шаги.