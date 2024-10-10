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Общество

В Кузнецке за 9 месяцев появилось на свет 477 новорожденных

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За 9 месяцев 2024 года в Кузнецкой детской центральной районной больнице родилось 477 малышей. Это на 13 больше, чем за январь-сентябрь 2023-го.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Пензенской области, 227 младенцев - девочки, 250 - мальчики.

По словам заведующей акушерским отделением Ольги Черниковой, в стенах родильного дома мамами стали в пятый, шестой, седьмой, восьмой и даже в десятый раз.

Ранее сообщалось, что в марте в Кузнецке приняли малыша, который весил всего 1 883 грамма, а в июне один из новорожденных оказался настоящим богатырем - мальчик весил 5 366 граммов.

«Мы гордимся тем, что можем помогать семьям становиться больше и счастливее, и благодарим каждую семью, которая доверила нам заботу о здоровье своих малышей», - подвела итог 3 кварталов главный врач лечебного учреждения Галина Дерябина.

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Источник — фото областного минздрава
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