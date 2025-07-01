В Спасске завели уголовное дело после несчастного случая с девочкой

01.07.2025 | 17:45

В Спасске после падения 14-летней девочки с высоты завели уголовное дело. ЧП случилось 21 апреля в заброшенном здании бывшего общежития училища.

Несовершеннолетняя смогла свободно пройти внутрь строения и забраться наверх, но по неосторожности упала и получила множественные травмы.

«Ранее прокуратура района уже принимала меры к ограничению доступа к зданию - вносила представление в администрацию города. Однако уполномоченными должностными лицами необходимых и достаточных мер по устранению нарушений принято не было», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В суд подан иск с требованием обязать собственника закрыть посторонним людям доступ на территорию.

Ход расследования и устранения нарушений контролирует прокуратура.