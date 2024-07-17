В Кузнецке с начала года родился 331 малыш

17.07.2024 | 10:45

За 6 месяцев и 2 недели 2024 года в Кузнецком родильном доме появился на свет 331 ребенок - 152 девочки и 179 мальчиков.

«Приятно отметить, что в этом году детей родилось больше, чем в прошлом», - рассказали в администрации города.

В марте в Кузнецке приняли малыша, который весил всего 1 883 грамма, а в июне один из новорожденных оказался настоящим богатырем - мальчик весил 5 366 граммов.

В декабре 2023-го глава города Сергей Златогорский указал, что в Кузнецке выросла рождаемость. По его словам, за год число появившихся на свет малышей увеличилось где-то на 10%.

«Я так полагаю, что нижней точки мы в прошлом году достигли и теперь пошли немножко вверх, поэтому у нас получше ситуация по демографии», - пояснил чиновник, добавив, что у него есть несколько идей, как рождаемость в городе «подтолкнуть».

В пензенском перинатальном центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко за 6 месяцев 2024-го родились 1 743 малыша - 902 мальчика и 841 девочка. 7 из них имели вес менее 1 килограмма, а 24 - свыше 4,5 кг.