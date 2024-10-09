Большая рабочая группа будет решать, что делать с мусором в регионе

09.10.2024 | 20:39

В Пензенской области создадут рабочую группу, которая станет решать вопросы обращения с отходами производства и потребления, а также с ТКО.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор. Документ размещен на сайте областного правительства.

В составе рабочей группы более 40 человек. Помимо главы региона, председателя регионального правительства Николая Симонова и заместителя министра ЖКХ и ГЗН области Михаила Кудимова в списке значатся главы муниципалитетов и их заместители.

Также в группу включили руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяну Малову, заместителя главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдара Усманова и и. о. начальника управления ЖКХ областного центра Александра Савенкова.

В Пензенской области уже несколько лет планируют построить мусороперерабатывающий завод. Объект должен появиться в Бессоновском районе.

Уже готова проектно-сметная документация, проведены все необходимые экспертизы. Сейчас ведут переговоры с потенциальным инвестором. Предполагается, что завод введут в эксплуатацию в 2026-2027 годах.

В июле 2024-го на сайте областного правительства появилось постановление, согласно которому в регионе хотят построить новые объекты утилизации отходов производства и потребления и закрыть несколько мусорных полигонов. Так, в документе указывалось, что Чемодановскую свалку намерены вывести из эксплуатации в 2025-2026 годах.