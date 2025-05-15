Общество

В Пензе станет чище благодаря камерам и штрафам

Печать
Telegram

У ГБУ «Безопасный регион» и администрации Пензы есть совместный проект по внедрению камер, которые позволят находить и штрафовать нарушителей чистоты. Об этом сообщил директор учреждения Алексей Тархов в интервью, размещенном на сайте «Безопасного региона».

Видео, которое будет записываться с этих камер, пройдет через специализированное программное обеспечение, пояснил он.

Таким образом можно будет выявить тех, кто свозит и выбрасывает мусор в неположенные места или ездит без полога, из-за чего груз из кузова частично оказывается на дороге.

«Или, не дай бог, осенью на трассах, когда сельскохозяйственную продукцию привозят, свекла летит. Неприятно получить на скорости свеклу в лобовик либо еще куда-то», - отметил Алексей Тархов.

Получится найти нарушителей и в случаях, когда со строек выезжает грязная техника или с бетономешалки что-то льется на дорогу.

«Эта система активно развивается. Буквально в городе, я думаю, в этом месяце уже будет «пилот» запущен», - сообщил Алексей Тархов.

По его словам, в Заречном таким образом решен вопрос с мусорками. «Установлены специализированные камеры с программным комплексом, которые выявляют нерадивых граждан, которые привозят негабаритный мусор на городские мусорки, вываливают. Таких граждан эта система отлавливает, штрафует», - рассказал директор ГБУ «Безопасный регион».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте