В Пензе станет чище благодаря камерам и штрафам

15.05.2025 | 16:18

У ГБУ «Безопасный регион» и администрации Пензы есть совместный проект по внедрению камер, которые позволят находить и штрафовать нарушителей чистоты. Об этом сообщил директор учреждения Алексей Тархов в интервью, размещенном на сайте «Безопасного региона».

Видео, которое будет записываться с этих камер, пройдет через специализированное программное обеспечение, пояснил он.

Таким образом можно будет выявить тех, кто свозит и выбрасывает мусор в неположенные места или ездит без полога, из-за чего груз из кузова частично оказывается на дороге.

«Или, не дай бог, осенью на трассах, когда сельскохозяйственную продукцию привозят, свекла летит. Неприятно получить на скорости свеклу в лобовик либо еще куда-то», - отметил Алексей Тархов.

Получится найти нарушителей и в случаях, когда со строек выезжает грязная техника или с бетономешалки что-то льется на дорогу.

«Эта система активно развивается. Буквально в городе, я думаю, в этом месяце уже будет «пилот» запущен», - сообщил Алексей Тархов.

По его словам, в Заречном таким образом решен вопрос с мусорками. «Установлены специализированные камеры с программным комплексом, которые выявляют нерадивых граждан, которые привозят негабаритный мусор на городские мусорки, вываливают. Таких граждан эта система отлавливает, штрафует», - рассказал директор ГБУ «Безопасный регион».