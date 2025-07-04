В Пензе Суру у набережной расчистили от водорослей

04.07.2025 | 18:05

В пятницу, 4 июля, сотрудники МБУ «Пензавтодор» расчистили Суру в районе набережной от водорослей.

Собранную растительность вывезли, рассказали в МБУ. Кроме того, коммунальщики покосили траву на набережной.

Специалисты на постоянной основе чистят реку от мусора и водорослей. При этом сами пензенцы, гуляющие по набережной, нередко жалуются на состояние Суры. Периодически в мутной и неприятно пахнущей воде плавает погибшая рыба, а иногда и трупы птиц.

В марте глава города Олег Денисов заявил, что к работам на реке привлекут специализированную компанию.

«У профильной организации есть необходимая спецтехника, которая позволяет оптимизировать процесс очистки и делает его более эффективным», - написал он на своих страницах в соцсетях.