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Общество

В регионе не отказались от идеи построить завод по переработке мусора

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Ввод в эксплуатацию завода по переработке мусора в Пензенской области запланирован на 2026–2027 годы. Такой срок назвали в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН, отвечая на соответствующий вопрос на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Разработана проектно-сметная документация на строительство завода, проведены все необходимые экспертизы, в том числе экологическая, экспертизы достоверности сметной стоимости завода, а также соответствия нормам и требованиям строительного направления. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2026–2027 годы», - говорится в сообщении.

Речь о строительстве мусороперерабатывающего завода в Бессоновском районе идет уже много лет. Соответствующее концессионное соглашение было заключено еще в 2018-м. К 2021-му был выделен и оформлен земельный участок, разработан проект электроснабжения и обозначены расходы - 1 млрд 350 тыс. рублей.

Подразумевалось, что завод будет действовать без сжигания отходов, а неутилизируемые фракции станут размещать на полигоне.

По планам намечали начать строительство в 2021-м и закончить его в 2023-м. В начале 2023-го сообщалось, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит анализ проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий мусороперерабатывающего завода.

Осенью 2023 года стало известно, что ведется судебное производство по расторжению заключенного концессионного соглашения в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Ранее представитель министерства ЖКХ и ГЗН сообщал, что остаточная вместимость так называемой Чемодановской свалки рассчитана до 2029-го. «По планам до 2030 года этот полигон ждет закрытие и дальнейшая рекультивация», - пояснил он.

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