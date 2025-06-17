«Тихий ужас»: в гордуме обсудили состояние контейнерных площадок

17.06.2025 | 16:34

«Тихий ужас» - так охарактеризовал контейнерные площадки в Пензе председатель гордумы Денис Соболев. Их содержание обсудили на заседании комиссии во вторник, 17 июня.

«Многие находятся в плохом состоянии - и муниципальные, и немуниципальные. Тихий ужас», - высказался Денис Соболев.

С ним согласился замглавы администрации Ильдар Усманов: 70% площадок нуждаются в том, чтобы их привели в порядок. «Мы даже составили план на 3 года по ремонту», - сообщил Усманов.

Однако реализация проекта требует средств. Ассигнования из бюджета пока не предусмотрены.

Сейчас площадки ремонтируют на деньги, предоставленные депутатам на выполнение наказов избирателей. В 2024-м привели в порядок около 30. Это незначительное число, если учесть общее количество мест накопления ТКО в городе - 764. Из них 425 принадлежат муниципалитету.