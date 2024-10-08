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Общество

В Пензенской области на карантин по ОРВИ закрыты 6 классов

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В Пензенской области, по данным на вторник, 8 октября, из-за высокой заболеваемости ОРВИ распущены 6 классов в 4 школах и 3 группы в 2 детских садах.

«Образовательные организации, полностью закрытые на карантин по ОРВИ, гриппу и коронавирусной инфекции, отсутствуют», - уточнили в региональном минобре.

Для сравнения: по состоянию на 27 сентября были распущены 15 классов в 10 школах и 1 группа в филиале детсада.

Кроме того, с 2 октября закрыт на карантин второй корпус лицея № 29 на улице Суворова. Причина - энтеровирус.

Инфекцию выявили у 5 учеников. Сейчас здание уже обработано. В классы дети вернутся 11-го числа.

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