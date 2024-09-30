В Пензенской области закрыты на карантин 15 классов

30.09.2024 | 10:51

В Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ, в том числе среди детей.

«По состоянию на 27 сентября на карантин по ОРВИ закрыто 15 классов в 10 школах области, 1 группа в филиале детского сада», - сообщили в региональном министерстве образования.

Полностью закрытых школ и детсадов нет, подчеркнули в ведомстве.

26 сентября стало известно, что в Заречном из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями находится на карантине один из классов школы № 221. В местной администрации уточнили, что в образовательных организациях ЗАТО болеют 10% учащихся и 12% воспитанников дошкольных учреждений.

Ранее глава Кузнецка Сергей Златогорский сообщил о всплеске ОРВИ в школе № 17. Он подчеркнул, что необходимо следить за уровнем заболеваемости и вовремя вводить карантины.