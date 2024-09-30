Сетевое издание|18+|Понедельник|30 сен 2024|11:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензенской области закрыты на карантин 15 классов

Печать
Telegram

В Пензенской области растет заболеваемость ОРВИ, в том числе среди детей.

«По состоянию на 27 сентября на карантин по ОРВИ закрыто 15 классов в 10 школах области, 1 группа в филиале детского сада», - сообщили в региональном министерстве образования.

Полностью закрытых школ и детсадов нет, подчеркнули в ведомстве.

26 сентября стало известно, что в Заречном из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями находится на карантине один из классов школы № 221. В местной администрации уточнили, что в образовательных организациях ЗАТО болеют 10% учащихся и 12% воспитанников дошкольных учреждений.

Ранее глава Кузнецка Сергей Златогорский сообщил о всплеске ОРВИ в школе № 17. Он подчеркнул, что необходимо следить за уровнем заболеваемости и вовремя вводить карантины.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте