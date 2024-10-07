В Кузнецке готовы к пуску воды под новым мостом в основное русло

07.10.2024 | 14:13

В скором времени движение транспорта в Западный микрорайон Кузнецка будет восстановлено. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал глава города Сергей Златогорский.

По его словам, в этот день завершатся подготовительные работы. А во вторник, 8-го числа, временную дамбу распрудят, и воду пустят в ее основное русло.

«Далее основная задача - сформировать насыпь, тело дороги. Потихоньку подходим к концу в части восстановления дорожного движения», - подытожил мэр Кузнецка.

Старая переправа в Западный микрорайон обрушилась 14 апреля. Несколько месяцев город ожидал одобрения экспертов на возведение нового объекта. К активной фазе приступили в августе.

Ранее Златогорский пообещал, что, хотя часть работ перенесется на 2025 год, движение в Западный микрорайон будет восстановлено уже в октябре.