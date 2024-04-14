В Кузнецке из-за обрушения асфальта дорогу закрыли для проезда

14.04.2024 | 11:16

В воскресенье, 14 апреля, в Кузнецке на улице Белинского начал рушиться асфальт. Из-за огромной дыры в покрытии в районе Дуванного оврага вынуждены были закрыть проезд.

«На въезде в Западный проблема с мостом. Размыло вроде. Аккуратно. Езжайте через трассу», - предупредил участник группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

В 10:00 проезд по участку улицы запретили. Водителям сообщили об угрозе аварийной ситуации и попросили пользоваться трассой М-5, чтобы попасть в Западный микрорайон.

Общественный транспорт будет разворачиваться перед перекрытым участком.

«Администрация города просит с пониманием отнестись к возникшим обстоятельствам, делается все для оперативного разрешения ситуации», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Когда именно движение возобновится, не указывается.

Фото 2 группы «Подслушано в Кузнецке».