В Кузнецке из-за обрушения асфальта дорогу закрыли для проезда

В воскресенье, 14 апреля, в Кузнецке на улице Белинского начал рушиться асфальт. Из-за огромной дыры в покрытии в районе Дуванного оврага вынуждены были закрыть проезд.
«На въезде в Западный проблема с мостом. Размыло вроде. Аккуратно. Езжайте через трассу», - предупредил участник группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».
В 10:00 проезд по участку улицы запретили. Водителям сообщили об угрозе аварийной ситуации и попросили пользоваться трассой М-5, чтобы попасть в Западный микрорайон.
Общественный транспорт будет разворачиваться перед перекрытым участком.
«Администрация города просит с пониманием отнестись к возникшим обстоятельствам, делается все для оперативного разрешения ситуации», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Когда именно движение возобновится, не указывается.
Фото 2 группы «Подслушано в Кузнецке».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀