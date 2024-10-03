Сетевое издание|18+|Четверг|3 окт 2024|23:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

4 октября будет еще одним днем бабьего лета

Печать
Telegram

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 4 октября, жителей Пензенской области ждет еще один день бабьего лета. На улице по-прежнему будет тепло и сухо.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (5-й, высший класс). Всю последнюю неделю фиксируется 7-8 возгораний в лесах ежедневно.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25. С вечера начнет холодать - термометры покажут +9...+14 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 4 октября - Кондрат да Ипат. На Руси верили: погода, которая стоит в этот день, продержится еще 4 недели.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте