4 октября будет еще одним днем бабьего лета

03.10.2024 | 22:00

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 4 октября, жителей Пензенской области ждет еще один день бабьего лета. На улице по-прежнему будет тепло и сухо.

Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность леса (5-й, высший класс). Всю последнюю неделю фиксируется 7-8 возгораний в лесах ежедневно.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу похолодает до +2...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +20...+25. С вечера начнет холодать - термометры покажут +9...+14 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 4 октября - Кондрат да Ипат. На Руси верили: погода, которая стоит в этот день, продержится еще 4 недели.