Город Спутник отметил день рождения трехдневным фестивалем

01.08.2025 | 13:24

3 дня международного фестиваля «Огни Спутника», одного из самых ожидаемых событий года в Городе Спутнике и далеко за его пределами, были разными, но одинаково яркими.

В первый день ценители всего прекрасного и изысканного смотрели показ мод. Дизайнерские решения оценивали сквозь брызги светомузыкального фонтана, на фоне знаменитого спутниковского заката.

Дальше - от эстетики к обаянию. Комики из 4 стран в этот вечер веселили зрителей самого большого амфитеатра на воде в Европе. Впрочем, долго искать улыбки не пришлось: Спутник не зря называют «Городом счастливых людей».

Второй день «Огней Спутника» прошел вместе с федеральным проектом «Проснись и пой». Массовая зарядка с утра, несколько концертов и гастролирующие звезды, в числе которых - исполнитель Влад Хош и группа «Свинцовый туман».

Третий день фестиваля - двойной праздник. В последнее воскресенье июля день рождения празднует Город Спутник. Визитная карточка Пензенской области и официально ее достижение - проект, который воплощает строительный холдинг «Термодом» и красиво создает уют.

«Огни Спутника» зажигаются каждый год, оставляя сочное послевкусие с приятным ожиданием того, что будет новый сезон и все повторится. Особенность жизни в Городе Спутнике - с комфортом быть там, где происходит самое интересное.

О Городе Спутнике - penza-sputnik.ru.

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