Дороги в Пензе орошают для снижения температуры воздуха

30.07.2025 | 17:09

В Пензе из-за жары продолжается охлаждающее орошение дорог, позволяющее снизить температуру воздуха и уменьшить количество пыли.

«На линии в круглосуточном режиме работают 20 единиц техники МБУ «Пензавтодор». Днем они проводят полив, а ночью - мойку проезжей части», - написал глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в среду, 30 июля.

На протяжении нескольких дней в Пензенской области из-за жары объявляется желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу. Аналогичное оповещение имеется и на 31-е число.

Ранее синоптики сообщили, что в течение последней рабочей недели месяца на территории региона сохранится господство антициклона, будет поступать разогретый и сухой воздух.

Из-за такой погоды с 29 июля до 1 августа прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).