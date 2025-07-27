Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 28 июля

27.07.2025 | 16:30

28 июля в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +24...+29, следующая ночь окажется чуть теплее предыдущей - от +9 до +14.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в эти выходные регион попадет во власть антициклона, повышенный фон атмосферного давления станет причиной установления летнего характера погоды.

В старину подмечали: если в этот день роса высыхает к 8–9 часам утра, быть хорошей погоде, а вот вечерний туман предвещал дождь в следующие сутки.