29 июля воздух в Пензенской области прогреется до +30 градусов

29 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на вторник уличные термометры покажут +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30, следующая ночь окажется еще теплее предыдущей - от +13 до +18.
На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.
Из-за сухой жаркой погоды с 29 июля до 1 августа прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).
Ранее синоптики сообщили, что на последней рабочей неделе июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона. В регион будет поступать разогретый и сухой воздух.
В старину подмечали: если этот день был теплым, сбор урожая проходил своевременно; если роса в траве держалась до обеда, погода оказывалась жаркой.
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