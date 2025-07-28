29 июля воздух в Пензенской области прогреется до +30 градусов

28.07.2025 | 21:00

29 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30, следующая ночь окажется еще теплее предыдущей - от +13 до +18.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.

Из-за сухой жаркой погоды с 29 июля до 1 августа прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

Ранее синоптики сообщили, что на последней рабочей неделе июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона. В регион будет поступать разогретый и сухой воздух.

В старину подмечали: если этот день был теплым, сбор урожая проходил своевременно; если роса в траве держалась до обеда, погода оказывалась жаркой.