5 августа пензенцев снова бесплатно протестируют на вирусные гепатиты

01.08.2025 | 13:47

Во вторник, 5 августа, в центре Пензы снова проведут для всех желающих бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты B и C.

Акцию организуют с 11:00 до 14:00 в районе Фонтанной площади, сообщили в областном минздраве.

На месте будет работать главный внештатный специалист по инфекционным болезням региона Джамиля Курмаева, она готова ответить на вопросы о вирусных гепатитах.

«Гепатит С - это коварное заболевание, которое часто протекает без явных симптомов, что усложняет его раннюю диагностику. Многие годы люди могут не подозревать о наличии вируса в своем организме, что ставит их под угрозу серьезных осложнений», - отметила Джамиля Курмаева.

В июле подобные мероприятия проводились в сквере «Копилка пословиц» и на Бакунина, 20.