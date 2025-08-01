Общество

5 августа пензенцев снова бесплатно протестируют на вирусные гепатиты

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Во вторник, 5 августа, в центре Пензы снова проведут для всех желающих бесплатное экспресс-тестирование на вирусные гепатиты B и C.

Акцию организуют с 11:00 до 14:00 в районе Фонтанной площади, сообщили в областном минздраве.

На месте будет работать главный внештатный специалист по инфекционным болезням региона Джамиля Курмаева, она готова ответить на вопросы о вирусных гепатитах.

«Гепатит С - это коварное заболевание, которое часто протекает без явных симптомов, что усложняет его раннюю диагностику. Многие годы люди могут не подозревать о наличии вируса в своем организме, что ставит их под угрозу серьезных осложнений», - отметила Джамиля Курмаева.

В июле подобные мероприятия проводились в сквере «Копилка пословиц» и на Бакунина, 20.

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Источник — фото минздрава
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