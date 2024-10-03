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Происшествия

Сложная ситуация: в Пензенской области горят леса

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В Пензенской области складывается сложная ситуация с лесными пожарами. За последнюю неделю фиксируется 7-8 возгораний ежедневно.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза. В 90% случаев причина лесных пожаров - человеческий фактор. Огонь с зеленых массивов переходит на поля, населенные пункты. Этому способствует установившаяся в области сухая и ветреная погода.

Запах гари беспокоил и пензенцев. Жители областного центра жаловались на него 2 октября, а также в четверг, 3-го числа. Причина остается прежней - действующий лесной пожар в Шемышейском районе.

По данным на утро 3 октября, всего за пожароопасный сезон (начался в апреле. - Прим. ред.) в регионе зарегистрировали 61 возгорание в лесах. Огонь прошел площадь почти в 129 га.

За минувшие сутки возникло 7 пожаров, пламя охватило свыше 53 га. Очаги выявили в Шемышейском, Сердобском, Никольском, Камешкирском, Башмаковском районах.

К тушению привлекли более 170 единиц техники.

В министерстве отметили: несмотря на запрет посещения и отсутствие грибов, жители области по-прежнему ходят в лес, отчего риск возгораний не уменьшается.

При возникновении пожара необходимо позвонить по номеру федеральной службы лесной охраны 8-800-100-94-00 или диспетчеру - (88412) 628-450. Телефоны работают круглосуточно.

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Источник — фото областного минлесхоза
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