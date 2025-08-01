С 2 августа на ул. Новоселов в Заре изменится схема движения

01.08.2025 | 14:48

С субботы, 2 августа, на участке улицы Новоселов в Заре вновь введут реверсивное движение. Об этом предупредило городское управление ЖКХ.

Причина - проведение работ по укреплению плотины.

«Движение в обоих направлениях будет осуществляться по одной полосе. Очередность пропуска транспортных средств будет определяться сигналами светофора», - уточнили в УЖКХ.

Реверс станет действовать до 18 августа.

Сейчас на улице Новоселов обновляют отрезок от трассы М-5 до улицы Турищева. С начала июля велись работы по фрезерованию проезжей части, укреплению обочины возле плотины. На дороге уже организовывалось реверсивное движение.