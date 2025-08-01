Общество

За 7 месяцев родовый сертификат оплатили 3 500 жительницам региона

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За 7 месяцев 2025 года около 3 500 жительниц Пензенской области использовали родовые сертификаты. На их оплату было направлено 43 956 000 рублей.

Такой сертификат позволяет беременной женщине выбирать медучреждение, в котором она будет наблюдаться. Им оплачиваются услуги, оказанные в период беременности и родов, а также профосмотры малыша в течение первого года жизни.

Сертификат состоит из нескольких талонов:

- первый (стоимостью 4 000 рублей) формируется при сроке беременности от 30 недель и более (с 28-й - при многоплодной беременности) при непрерывном наблюдении не менее 12 недель;

- второй (6 000 рублей) тратится на услуги родильного дома или перинатального центра;

- талон № 3-1 (1 000 рублей) предусматривает оплату профосмотров ребенка в детской поликлинике в первые полгода жизни, талон № 3-2 (с таким же номиналом) - во вторые полгода.

«Все необходимые для оплаты услуг по сертификату сведения Отделение СФР по Пензенской области получает автоматически», - уточнили в Соцфонде.

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Источник — фото pxhere.com
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