Глава Кузнецка объяснил, как отличить учебную тревогу от боевой

01.08.2025 | 15:36

Глава Кузнецка Сергей Златогорский записал видеообращение к горожанам и рассказал, как отличить боевое включение систем оповещения от учебного.

Для начала он пояснил: проверки работоспособности сирен проводятся и будут проводиться, чтобы вовремя исправить, когда что-то перестанет функционировать.

«Если плановая проверка проводится, мы заранее оповещаем по каналам всем доступным: на сайте, в мессенджерах. Если это внеплановая - вчера (31 июля. - Прим. ред.) вот такая была, - такое тоже проводится. Здесь внезапность тоже нужна, чтобы понять реальную картину», - пояснил Сергей Златогорский.

По его словам, отличие между учебным и боевым вариантом заключается в первую очередь в продолжительности сигнала.

«Учебный - это краткосрочное включение с перерывами либо просто одно краткосрочное включение. Система включена - посмотрели, что работает, что нет, и ее выключили. Боевое включение будет длительное. Если гудит, гудит, гудит более 3 минут и дальше - это, значит, боевое», - сообщил Сергей Златогорский.

Он добавил, что боевой вариант должен дублироваться по различным другим каналам. «СМС-сообщениями. Хотя скорость их прохождения сейчас... Над этим работают, она пока вот не онлайн, может быть и запоздание. Это по федеральным и региональным каналам телевидения могут быть сообщения соответствующие. То есть будет несколько каналов доведения информации. Но ключевой - когда гудит долго, не прекращаясь, все точки», - подчеркнул глава Кузнецка.

В заключение он отметил, что степень готовности к действиям в любом случае постоянно должна быть высокой: «Такова логика жизни».

В Пензе 31 июля в 8:24 был объявлен режим «Воздушная опасность». Регион атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора, целью стало промышленное предприятие в Пензе. На его территории взорвалось 9 БПЛА. Были запущены сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.