В сквере Демакова в Заречном к 1 сентября отремонтируют дорожки

28.07.2025 | 19:32

В Заречном продолжается благоустройство сквера Демакова. Чтобы компенсировать отставание от графика, возникшее из-за затяжных дождей, работы здесь пришлось ускорить.

Теперь подрядчик идет по плану, заверил глава города Алексей Костин.

«Завершаем обустройство дорожек. Поручил подрядчику к 1 сентября все пешеходные связи заасфальтировать и благоустроить полностью, чтобы во все школы и учреждения дополнительного образования через сквер дети могли ходить свободно», - написал чиновник в своем телеграм-канале в понедельник, 28 июля.

Впереди - установка лавочек, урн, сборка и монтаж игровых и спортивных элементов. Самый большой и сложный комплекс - «Космический» - доставят в Заречный к концу сентября.

«Полностью работы в сквере завершатся до 1 ноября», - уточнил Алексей Костин.