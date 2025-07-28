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Общество

В сквере Демакова в Заречном к 1 сентября отремонтируют дорожки

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В Заречном продолжается благоустройство сквера Демакова. Чтобы компенсировать отставание от графика, возникшее из-за затяжных дождей, работы здесь пришлось ускорить.

В сквере Демакова в Заречном к 1 сентября отремонтируют дорожки

Теперь подрядчик идет по плану, заверил глава города Алексей Костин.

«Завершаем обустройство дорожек. Поручил подрядчику к 1 сентября все пешеходные связи заасфальтировать и благоустроить полностью, чтобы во все школы и учреждения дополнительного образования через сквер дети могли ходить свободно», - написал чиновник в своем телеграм-канале в понедельник, 28 июля.

В сквере Демакова в Заречном к 1 сентября отремонтируют дорожки

Впереди - установка лавочек, урн, сборка и монтаж игровых и спортивных элементов. Самый большой и сложный комплекс - «Космический» - доставят в Заречный к концу сентября.

В сквере Демакова в Заречном к 1 сентября отремонтируют дорожки

«Полностью работы в сквере завершатся до 1 ноября», - уточнил Алексей Костин.

В сквере Демакова в Заречном к 1 сентября отремонтируют дорожки

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Источник — фото из тг-канала Алексея Костина
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