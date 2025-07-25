26 июля осадков в Пензенской области не ожидается

25.07.2025 | 20:15

В субботу, 26 июля, в Пензенской области будет переменная облачность, без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на субботу термометры покажут +11...+16 градусов, осадков также не прогнозируется. Днем на улице будет +23...+28. В ночь на субботу ожидается +9...+14 градусов.

Прогноз на все выходные можно посмотреть здесь.

В народном календаре 26 июля - День Архангела Гавриила. На Руси подмечали: сухая погода на Гавриила сулит хорошую и сухую осень.