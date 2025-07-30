В последний день июля погода в Пензенской области не изменится

30.07.2025 | 22:00

В последний день июля в Пензенской области ожидается примерно такая же погода, как и в предыдущие, - переменная облачность без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +26...+31. Из-за жары в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза). Следующая ночь окажется еще более теплой - до +12...+17.

На протяжении суток будет дуть уже восточный ветер, а не северо-восточный, как в прежние дни. Его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в течение последней рабочей недели июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона. В регион продолжит поступать разогретый и сухой воздух. Из-за такой погоды с 29 июля до 1 августа прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

В старину подмечали: если 31 июля жарко, декабрь будет холодным.