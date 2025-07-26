Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 27 июля

26.07.2025 | 16:22

В ночь на воскресенье, 27 июля, в Пензенской области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, температура опустится до +9...+14 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром также будет переменная облачность, термометр покажет около +18.

Днем синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Временами солнце станут скрывать облака. Порывы северо-восточного ветра достигнут 6-11 м/с.

Воздух прогреется до +24...+29 градусов.

В эти выходные регион ощущает на себе влияние антициклона. Погода теплая и солнечная погода, а температура на 1-2 градуса превышает обычную.