Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 27 июля

В ночь на воскресенье, 27 июля, в Пензенской области ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, температура опустится до +9...+14 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.
Утром также будет переменная облачность, термометр покажет около +18.
Днем синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Временами солнце станут скрывать облака. Порывы северо-восточного ветра достигнут 6-11 м/с.
Воздух прогреется до +24...+29 градусов.
В эти выходные регион ощущает на себе влияние антициклона. Погода теплая и солнечная погода, а температура на 1-2 градуса превышает обычную.
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