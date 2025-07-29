На 30 июля объявлен желтый уровень погодной опасности

29.07.2025 | 22:00

30 июля в Пензенской области ожидается примерно такая же погода, как и 29-го: переменная облачность без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры снова покажут +10...+15 градусов, а вот днем воздух прогреется чуть сильнее, до +26...+31. Из-за жары в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

На протяжении суток по-прежнему будет дуть северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на последней рабочей неделе июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона. В регион будет поступать разогретый и сухой воздух.

Из-за такой погоды с 29 июля до 1 августа прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

В старину подмечали: жара и сухость 30 июля предвещают малоснежную и холодную зиму; какими окажутся два последних дня июля и первый день августа, такой будет и осень.