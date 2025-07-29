Общество

На 30 июля объявлен желтый уровень погодной опасности

Печать
Telegram

30 июля в Пензенской области ожидается примерно такая же погода, как и 29-го: переменная облачность без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры снова покажут +10...+15 градусов, а вот днем воздух прогреется чуть сильнее, до +26...+31. Из-за жары в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

На протяжении суток по-прежнему будет дуть северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на последней рабочей неделе июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона. В регион будет поступать разогретый и сухой воздух.

Из-за такой погоды с 29 июля до 1 августа прогнозируется высокая пожарная опасность лесов (IV класс).

В старину подмечали: жара и сухость 30 июля предвещают малоснежную и холодную зиму; какими окажутся два последних дня июля и первый день августа, такой будет и осень.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте