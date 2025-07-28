Пензенцев ждет рабочая неделя без дождей

На последней рабочей неделе июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В регион продолжит осуществляться вынос разогретого и сухого воздуха. Поэтому на улице будет преобладать жаркая и без существенных осадков погода», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Днем уличные термометры станут показывать +30...+32 градуса, по ночам ртутные столбики будут опускаться до +13...+18.
Антициклон занял свои позиции в регионе в минувшие выходные. Повышенный фон атмосферного давления стал причиной установления летнего характера погоды.
На улице было солнечно и тепло - температурный режим превышал обычные значения на 1-2 градуса.
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