Пензенцев ждет рабочая неделя без дождей

28.07.2025 | 12:14

На последней рабочей неделе июля на территории Пензенской области сохранится господство антициклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В регион продолжит осуществляться вынос разогретого и сухого воздуха. Поэтому на улице будет преобладать жаркая и без существенных осадков погода», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Днем уличные термометры станут показывать +30...+32 градуса, по ночам ртутные столбики будут опускаться до +13...+18.

Антициклон занял свои позиции в регионе в минувшие выходные. Повышенный фон атмосферного давления стал причиной установления летнего характера погоды.

На улице было солнечно и тепло - температурный режим превышал обычные значения на 1-2 градуса.