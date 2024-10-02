Строительный мусор после сноса школы № 25 так и не убрали

02.10.2024 | 09:19

Спустя почти год после сноса школы № 25 на улице Калинина в Пензе мусор и руины с территории так и не убрали. Местных жителей интересует, когда ее приведут в порядок.

«Гора обломков так и лежит. Сейчас меняется погода, ветер. Весь мусор и пыль летит в сторону ближайших домов. Да и вид из окна на останки школы не радует», - написала пензячка Юлия в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

На обращение женщины ответил представитель Управления образования Пензы.

«Вывоз строительного мусора будет осуществлен в октябре 2024 года», - пообещали горожанке.

Снесенная школа № 25 была рассчитана на 625 мест. Ее построили в 1953 году. В августе 2022-го стало известно, что в стенах появились трещины шириной 5-10 мм. Зимой и весной 2023-го в состоянии кровли и несущих конструкций выявились недостатки, была назначена экспертиза. 31 мая школу решили ликвидировать. Демонтаж начался в ноябре.

Бывших учеников распределили в другие образовательные учреждения. На месте снесенной школы собираются построить другую. Она будет рассчитана на 250 мест. Предложение по возведению нового здания уже направили в Совет Федерации Федерального Собрания РФ для включения в постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Пензенской области».