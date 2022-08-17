Учеба

В Пензе учеников школы № 25 распределят в другие заведения

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В среду, 17 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра. Он сообщил, что в здании школы № 25 обнаружили трещину.

«Стена рушится, школа в аварийном состоянии. Детей будут расформировывать по разным образовательным организациям. Родители в панике. Как такое возможно? Мы любим свою школу и не хотим учиться в других. Да еще и во вторую смену, которой в нашей школе никогда не было», - написал он.

Редакция обратилась в Управление образования города Пензы за разъяснением ситуации.

Как выяснилось, на фасаде средней общеобразовательной школы № 25 г. Пензы им. В. П. Квышко (ул. Калинина, 99Б) действительно были обнаружены наклонные трещины шириной 5-10 мм. В связи с этим с 12 августа постановлением администрации Пензы был введен режим функционирования «Повышенная готовность».

«Принято решение провести техническое обследование здания школы № 25 для оценки возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации либо необходимости восстановления и усиления конструкций. В настоящее время в целях обеспечения безопасности в школе выполняются противоаварийные мероприятия», - сообщили в информационно-аналитическом отделе управления.

Также редакцию проинформировали, что на время проведения обследования здания школьники будут прикреплены для обучения к средним общеобразовательным школам № 28 (ул. Краснова, 19) и № 32 (корпус № 2, ул. Бурмистрова, 16а).

Решение об отмене режима повышенной готовности будет принято отдельным постановлением администрации Пензы.

Средняя общеобразовательная школа № 25 на 625 мест была введена в эксплуатацию в микрорайоне Южная Поляна в 1953 году. Ее наполняемость - 471 человек (20 классов), из них с обязательным обучением в первую смену - 157 (7 классов).

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Гость||

Приемку школы проводили?

Гость||

Может быть это и неплохо? У детей из этой школы появится возможность заниматься в спортзале, изучать иностранные языки...

Имя: Гость
Комментарий:

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